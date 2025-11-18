Il Rotary Club di Licata rappresentato dal suo Presidente Carmelo Ciotta, ha partecipato il 17 Novembre, all’inaugurazione dell’Uliveto dei Martiri di Campobello di Licata alla presenza del Prefetto di Agrigento e delle Autorita’ Militari e Civili. L’evento consiste nel piantumare alberi in un’area di terreno incolto, nei pressi di un Istituto Scolastico con il coinvolgimento di 33 classi di studenti e varie associazioni. Ogni albero e’ stato dedicato indicando i nominativi a coloro che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del proprio dovere contro la mafia. La piantumazione effettuata oggi, avra’ il suo culmine il 21 Novembre, in coincidenza con la Giornata Nazionale dell’Albero, in cui ogni studente, vari rappresentati delle associazioni e delle istituzioni mettera’ ai piedi delle piante un pugno di terra. Gesto di grande valore simbolico volto ad educare soprattutto le nuove generazioni, ai valori del bene collettivo, all’impegno per un mondo migliore e al senso del sacrificio per gli altri. Il Rotary Club di Licata ha dedicato un’albero al Maresciallo Capo dei Carabinieri Filippo Salvi, che ha perso la vita nell’adempimento del dovere nel corso di operazioni di contrasto alla mafia.

Il Presidente della Commissione Immagine del Rotary Club di Licata – Baldassare Santoro