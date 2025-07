Nell’elegante cornice della “Tenuta Costa”, sita in C.da Mandranova tra Licata e Palma di Montechiaro, si è celebrata la cerimonia del passaggio della campana tra il Past Presidente Tony Ragusa ed il nuovo Presidente Carmelo Ciotta. Tra gli ospiti, presente anche il Governatore entrante Sergio Malizia.

La cerimonia è iniziata con i saluti del presidente uscente Ragusa: “Quello che si è concluso è stato un anno meraviglio ed intenso, affrontato con dedizione e spirito rotariano. Un sentito ringraziamento va anche al Governatore uscente Giuseppe Pitari che ci ha sostenuto durante tutte le nostre iniziative. Non resta che augurare al neo presidente Ciotta un buon lavoro, sicuri del fatto che porterà in alto il nome del nostro club con percorso che sia ricco di soddisfazioni e di progetti al servizio della comunità.” Dopo i ringraziamenti di rito, la parola è passata a Carmelo Ciotta.

Entusiasta della prestigiosa ed onorevole carica, Carmelo Ciotta ha indirizzato saluti ed il ringraziamento al Past Presidente per l’impegno profuso e per i risultati conseguiti. “Sono fiero di far parte di un gruppo coeso, legato da una profonda amicizia e stima. Nell’anno sociale appena iniziato, sono sicuro che ognuno di voi, offrirà il proprio contributo, con impegno e dedizione, caratteristiche dello sprito rotariano, al fine di garantire il nostro impegno per il bene della comunità. Siamo qui insieme perchè siamo uniti per fare del bene. Nel ringraziarvi, voglio augurare un buon lavoro a tutti voi.” Con queste parole, il presidente, oltre ai convenevoli, ha presentato il programma del nuovo anno sociale, valorizzando tutte le preziose risorse umane che fanno parte del club.Un augurio di buon lavoro è stato riservato anche al Governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta Sergio Malizia e al Governatore Internazionale Francesco Arezzo.

Durante l’evento, si è svolto anche il passaggio della campana dell’Interact designando la neo presidente Laura Sica. A fine della cerimonia, Il presidente insieme al Direttivo e ai soci del club, hanno ringraziato vivamente tutti i presenti. Presenti il Club di Aragona Colli Siciliani, presieduto da Mimmo Rotulo, il presidente del Club di Ribera Gioacchino Genna con la gentile consorte, l’assistente del Governatore Francesco Montalbano con la gentile signora. Tra i soci, presente anche Casimiro Gaetano Castronovo Governatore Distrettuale Nominato per l’anno 2027/2028. Tra gli ospiti, presenti anche la Presidente Fidapa di Palma di Montechiaro Valeria Fiaccabrino, la Presidente dell’Inner Wheel di Licata Anna Dainotto e la sua segretaria Ina Dainotto Sciria.

Nel suo intenso programma, Il club sarà immediatamente attivo e presente nel progetto Periplum (The “plastic cleaning” kayak challenge). E’ un progetto di esplorazione solitaria, ispirato alle grandi imprese sportive del passato finalizzato alla scoperta e alla documentazione dello stato di salute del nostro mare e delle nostre coste. Partito lo scorso 5 luglio dal porticciolo del CNR IAS di Torretta Granitola (TP), è sviluppato con tutti i Rotary Club partner (Palermo Agorà, Agrigento, Aragona “Colli Sicani”, Canicattì, Lercara Friddi, Megara Augusta, Menfi “Belice-Carboj”, Licata, Noto-Terra di Eloro, Palermo Mediterranea, Palermo Teatro del Sole, Palermo Monreale, Siracusa), il Lions Club Sambuca Belice, la Lega Navale Italiana e il CNR IAS di Torretta Granitola. Per il prossimo 8 luglio, il rotary club licatai sarà impegnato nella tappa con approdo a Falconara. E partenza il 9 luglio per Acate – cava d’aliga.

Il Consiglio Direttivo 2025/2026 è composto da:

Presidente: Carmelo Ciotta;

Past Presidente: Tony Ragusa;

Presidente eletto: Maria Elena Turco;

Vice Presidente: Anna Dainotto;

Vice Presidente: Rosario Criscimanna;

Segretario: Antonio Vinciguerra;

Tesoriere: Giuseppe Polizzi;

Prefetto: Rosaria Greco.

Consiglieri: Gioacchino Inguanta, Giuseppe Monachello, Giuseppe Grillo, Baldo Santoro, Giuseppe Amato, Domenico Dainotto, Giuseppe D’orsi, Domenico Raneri, Clotilde Stuto, Gaetano Casimiro Castronovo, Nicola Taibi, Angelo Cambiano.

Delegato Rotary Foundantion: Gioacchino Inguanta. Istruttore di club: Gaetano Casimiro Castronovo.

La Commissione Effettivo/Immagine è presieduta da Baldo Santoro mentre i membri sono Giuseppe Amato, Domenico Dainotto, Salvatore Lauricella, Nicola Taibi. Per la Commissione In-Azione, il Presidente è Domenico Raneri, mentrei i membri sono Angelo Riccobeni, Arianna Armenio, Francesca Platamone. Infine, la Commissione In-Salute, presieduta da Giuseppe Alaimo e formata da Giuseppe Amato, Paolo Riballo, Leonardo Montana. La carica del Co-Prefetto è rappresentata da Francesca Platamone mentre quella del Co-Tesoriere è ricoperta da Domenico Dainotto.