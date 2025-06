Il Rotary Club di Licata sostiene le iniziative di Bibliofilando ODV: donazione a favore della cultura e della creatività locale. Prosegue l’impegno del Rotary Club di Licata a sostegno delle realtà che arricchiscono il tessuto culturale e sociale della città. Nei giorni scorsi, il Presidente del Club, Avv. Tony Ragusa, ha consegnato un contributo di 500 euro all’Associazione Bibliofilando ODV, da più di un anno protagonista di progetti culturali e creativi per la cittadinanza.

L’Associazione Bibliofilando, guidata dalla Presidente Wilma Greco Polito, si è distinta per le sue iniziative volte a promuovere la manualità e la creatività, coinvolgendo bambini, adulti e anziani in attività che rafforzano il senso di appartenenza alla comunità.

Nel corso dell’incontro hanno voluto ringraziare il Rotary con un gesto simbolico: un bellissimo pannello realizzato all’uncinetto raffigurante il logo del Rotary International, testimonianza della passione e della cura che caratterizzano le attività dell’associazione.

«Sostenere chi lavora per migliorare la nostra città è per noi motivo di orgoglio — ha dichiarato il Presidente Tony Ragusa — Il Rotary crede nel valore della cultura, della creatività e del volontariato come strumenti di crescita collettiva».

Con questo gesto, il Rotary Club di Licata conferma la propria vicinanza al mondo dell’associazionismo e rinnova il suo impegno concreto per la valorizzazione del territorio e delle sue risorse umane.