Il Caporal Maggiore Rosario La Quatra dell’Esercito Italiano partecipa ad una corsa di 10 km nella città di Beirut ed ottiene un ottimo piazzamento.

In un atto di solidarietà e impegno eccezionali, il Caporal Maggiore Rosario La Quatra si è distinto nella terza edizione della Let’s run for my Beirut, una corsa di 10 km. che si è svolta per le strade della città di Beirut in Libano. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi militari appartenenti a vari contingenti dell’ONU di stanza presso la base di Shama, nell’ambito dell’operazione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), istituita nel 1978, per garantire la stabilità nella regione meridionale del Libano dopo il conflitto tra Israele ed Hezbollah.

Il Caporal Maggiore Rosario La Quatra, noto per la sua dedizione all’interno della missione UNIFIL, ha svolto un ruolo ispiratore nel guidare il gruppo di partecipanti italiani lungo l’impegnativo percorso classificandosi al secondo posto tra i 90 militari dell’Esercito Italiano e 32° su un totale di 630 atleti di tutto il mondo, sottolineando l’importanza di tali eventi per rafforzare i legami tra le nazioni coinvolte nella missione.

La corsa ha offerto ai partecipanti l’opportunità di mostrare le proprie abilità fisiche e mentali, oltre a dimostrare il loro impegno nei confronti dell’Operazione UNIFIL, attirando l’attenzione di numerosi spettatori locali, che hanno applaudito e incoraggiato i militari lungo il percorso.

Il Generale dell’UNIFIL, responsabile delle operazioni in corso, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative nel rafforzare il senso di comunità tra le forze di pace internazionali. Ha elogiato il Caporal Maggiore La Quatra e tutti i militari partecipanti per il loro spirito di collaborazione e la loro dedizione a promuovere la stabilità e la pace nella regione. L’evento si è concluso con una cerimonia di premiazione che ha visto il Caporal Maggiore La Quatra e i militari delle varie nazioni ricevere riconoscimenti per la loro partecipazione. La gara rimarrà senza dubbio un ricordo indelebile per tutti coloro che hanno partecipato, simboleggiando l’impegno incessante delle forze dell’ONU nel mantenere la pace e la sicurezza globali.