A 34 anni dalla dipartita di Rosa Balistreri il Centro Studi di Cultura Siciliana e la Casa di Rosa insieme alla Putia del Cuntastorie organizzano una serata commemorativa di Rosa Balistreri.

Testimonianze, canti, cunti, poesie sono il filo conduttore per ricordare questa grande artista licatese. Serata commemorativa alla Casa di Rosa in via Martinez, 42 a Licata nel quartiere della Marina alle ore 19.15 del 20 settembre 2024.

Si alterneranno cantanti, poeti, testimonianze provenienti da tutta la Sicilia.