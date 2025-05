Conferenza stampa di presentazione oggi pomeriggio al Carmine per il film “L’amore che ho” sulla vita della cantante licatese Rosa Balistreri. Presenti il regista Paolo Licata e l’attrice che ha interpretato Rosa. A fare gli onori di casa, l’amministrazione guidata dal Sindaco Balsamo alla presenza del neo eletto Presidente della Provincia, Giuseppe Pendolino. Le proiezioni in anteprima del film sono alle 17,30, alle 20,30 e alle 22.30. Immagini e interviste andranno in onda nel telegiornale di domani di Lanterna Tv.