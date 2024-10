Pubblicità

Il Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo organizza per sabato 26 ottobre 2024 ore 18.30 presso la “Casa di Rosa” in via Martinez, 42 a Licata “AFFACCIATI… BEDDA” Serata culturale con tema: Le serenate e poesie d’amore in siciliano.

La poetessa Francesca Vitello leggerà le sue poesie in siciliano dedicate alla persona amata, Nicolò La Perna eseguirà varie serenate di sua composizione in siciliano.

Le serenate fanno parte dei canti siciliani. Tutti ricordano le bellissime serenate siciliane: E vui durmiti ancora o Cocciu d’amuri o Mi votu e mi rivotu, ma non tutti sanno che le canzoni e le poesie d’amore costituiscono più della metà delle canzoni che il Vigo, il Pitrè, il Favara, ed altri etnomusicologi siciliani hanno raccolto nei loro libri di raccolte siciliane

Fino a pochi anni orsono le Serenate erano l’espressione d’amore che l’innamorato faceva alla sua “bella” prima del matrimonio aiutato da musicisti che con chitarre, violini e msndolini sotto il balcone dell’amata.

Oggi questa usanza sta ritornando di moda, e vari servizi matrimoniali offrono quest’offerta con veri musicisti.

Anche le poesie d’amore fanno parte del vissuto e molti poeti e poetesse scrivono versi d’amore ai loro amati.

Le serenate e le poesie d’amore fanno parte della cultura siciliana e noi del Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo vogliamo farle rivivere in questa serata culturale del 26 ottobre 2024 ore 18.30 presso la “Casa di Rosa” a Licata.