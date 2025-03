Il progetto turistico di Licata prende sempre più forma. Quella che era nata come un’idea dall’incontro tra Tony Rocchetta, agricoltore e custode delle antiche varietà di grano, e Jessica Sciascia, sociologa esperta in migrazione, identità e multiculturalità, oggi diventa una realtà concreta.

Il progetto di turismo prende ufficialmente il nome di Roots of Sicily – Licata & Beyond Tours, con un team di collaboratori e una sede operativa. L’obiettivo è far vivere esperienze autentiche legate alle radici culturali, storiche e gastronomiche della Sicilia.

Licata è il punto di partenza: una città ricca di storia, tradizioni e sapori. L’obiettivo è valorizzarla attraverso il turismo esperienziale, offrendo percorsi che permettano ai visitatori di scoprire il territorio, incontrare la sua gente e immergersi nelle sue tradizioni più autentiche, per poi estendersi anche ai paesi circostanti.

Il team di Roots of Sicily

L’iniziativa è guidata da quattro membri appassionati, che hanno unito le loro competenze per valorizzare il territorio:

• Jessica Sciascia – Presidente e ideatrice del progetto

• Roberto Antona (Frantoio Antona) – Vicepresidente ed esperto di olio d’oliva

• Tony Rocchetta (Autore e custode dell’antico grano la chiattuliddra) – Segretario

• Luigi Difonti (Nonno Bartolomeo) – Tesoriere e produttore di specialità gastronomiche artigianali

Dalle radici alla concretezza: i primi tour

Perche il nome Roots of Sicily? Le radicirappresentano l’identità e la storia, mentre la concretezza è l’esperienza reale che il turista vivrà. L’obiettivo del progetto è offrire esperienze immersive che permettano ai visitatori di conoscere la Sicilia più autentica, partendo dalle origini per arrivare alla realtà concreta di oggi.

Un esempio perfetto di questo concetto è il tour del grano antico la Chiattuliddra di Licata, custodito da Tony Rocchetta. Questo viaggio inizia dal seme, coltivato con metodi tradizionali, per poi trasformarsi in farina e infine in pasta artigianale. Il percorso permetterà ai visitatori di scoprire ogni fase della lavorazione, dalla terra alla tavola, comprendendo l’importanza della tradizione agricola e il valore di questa antica varietà locale. Il turista non sarà solo spettatore, ma protagonista di un’esperienza autentica che unisce storia, cultura e cucina.

Accanto a questo, stiamo lavorando alla creazione di altri tour, come quello dedicato al paesaggio e all’olio d’oliva, in collaborazione con Frantona Antona. Un’esperienza che porterà i visitatori tra gli uliveti di Licata, con panorami mozzafiato, degustazioni di oli e vini locali e racconti sulle origini e le tecniche di produzione di uno degli elementi fondamentali della cucina siciliana.

Un altro tour in fase di sviluppo è quello con Nonno Bartolomeo (Luigi Difonti), custode della tradizione mediterranea, che mostrerà il processo di trasformazione delle verdure fresche in conserve artigianali. Un tratto distintivo della sua produzione è l’uso di erbe selvatiche e officinali , che arricchiscono i sapori e conferiscono un carattere unico ai suoi prodotti. Anche qui, il viaggio seguirà il principio “dal campo al barattolo”, per far comprendere ai visitatori il valore di una lavorazione naturale e tramandata da generazioni.Tutti i tour saranno disponibili in tre lingue: italiano, inglese e tedesco, per attrarre non solo il turismo nazionale, ma anche quello internazionale. L’interesse per temi legati alla tradizione, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio è sempre più forte tra i viaggiatori di tutto il mondo. Per questo motivo, Roots of Sicily vuole rendere queste esperienze accessibili a un pubblico più ampio, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi completamente nelle autentiche radici siciliane.

Una sede tra innovazione e tradizione

Roots of Sicily ha scelto come sede il Make Hub, il centro di co-working fondato da Angelo Sanfilippo. Questa scelta non è casuale: i centri di co-working rappresentano luoghi di crescita, innovazione e scambio di idee, perfettamente in linea con lo spirito del progetto.

Licata è una città dalle grandi potenzialità, e Roots of Sicilyvuole metterle in luce, trasformando le sue radici in esperienze reali e indimenticabili per i visitatori. E questo è solo l’inizio.