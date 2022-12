Pubblicità

Il Natale è alle porte e la Limpiados volley ne approfitta per ricaricare le batterie. L’ultimo appuntamento del 2022 è stato Ieri nella palestra scolastica della V.Greco si è riunita la Limpiados Volley con i suoi 120 tesserati per gli auguri di Natale e per darsi appuntamento al 2023 per ricominciare le attività. “E’ stato emozionante ieri, commenta il Presidente Angelo Cellura, vedere un centinaio di ragazzi giocare e festeggiare insieme. Siamo davvero felici di aver creato un luogo dove l’aggregazione, l’inclusione ed il rispetto siano i valori cardine e la giornata di ieri ne è la testimonianza. Auguri a tutti i nostri atleti ed alle loro famiglie”.