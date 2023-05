Pubblicità

“Faccio a nome mio e del partito i migliori auguri di buon lavoro al nuovo prefetto di Agrigento, Filippo Romano, persona dalla grande competenza e professionalità. La sua lunga esperienza non potrà che essere un prezioso contributo per tutta la provincia, lo conosciamo per avere già lavorato nell’agrigentino con ottimi risultati sia sotto il profilo della sicurezza che della gestione economica di Comuni come Canicattì che Racalmuto, dove ha ricoperto l’incarico di commissario straordinario. Così come nell’operato da Commissario della Terra dei Fuochi in Campania.

Siamo certi che quella del suo nome è stata una ottima scelta da parte del governo, e siamo pronti ad una proficua collaborazione nell’affrontare le problematiche della provincia, in materia di ordine e sicurezza nonché per le incombenze che derivano dalla gestione dei flussi migratori. Ringraziamo inoltre l’uscente prefetto Cocciufa, per il suo impegno”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier.