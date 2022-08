Pubblicità

Alla Rocca e al Pisciotto non ci sono tende o campeggi in spiaggia in vista della notte di Ferragosto. In questo video girato da Domenico Cannizzaro alle 19.30 non si registrano sulle due spiagge grandi presenze anche a causa del vento. Vige un’ordinanza sindacale che vieta campeggio e accensione di falò.

Vedremo se le regole verranno completamente rispettate o se ci saranno accensione di fuochi sugli arenili della costa licatese.