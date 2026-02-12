ADV

La Giunta regionale ha deliberato il finanziamento di oltre tre milioni di euro per l’acquisto di un robot chirurgico di ultima generazione destinato all’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Un investimento strategico, fortemente richiesto dalla Direzione dell’ASP di Agrigento, che segna un passo decisivo nel potenziamento dell’offerta sanitaria del comprensorio agrigentino e nel miglioramento della qualità delle prestazioni ospedaliere.

L’introduzione della nuova apparecchiatura consentirà l’esecuzione di interventi di microchirurgia ad alta precisione con importanti benefici in termini di sicurezza, riduzione dei tempi di degenza e ampliamento delle tipologie di intervento effettuabili direttamente sul territorio. Il robot chirurgico rappresenta uno strumento fondamentale per elevare gli standard assistenziali e per contrastare il fenomeno della migrazione sanitaria, offrendo ai cittadini agrigentini cure avanzate senza la necessità di spostarsi fuori provincia o regione.

Parallelamente, l’Azienda sanitaria avvierà un percorso di valorizzazione delle competenze professionali, con la costituzione di un’équipe multidisciplinare composta da giovani urologi, chirurghi e ginecologi, chiamati a garantire nel prossimo decennio un’offerta sanitaria moderna, qualificata e stabile per la popolazione del territorio.

«Questo finanziamento – dichiara il direttore generale dell’ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci – rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l’intero comprensorio agrigentino. Esprimo grande soddisfazione per un traguardo atteso da tempo e un sincero ringraziamento al Governo regionale, al presidente Renato Schifani e all’assessore alla salute, Daniela Faraoni, per l’attenzione concreta dimostrata verso la sanità del nostro territorio. L’arrivo del robot chirurgico ci consentirà di innalzare ulteriormente la qualità delle cure e di offrire ai cittadini servizi sanitari all’avanguardia, rafforzando la fiducia nel sistema pubblico».

L’investimento si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo e innovazione della sanità siciliana, finalizzata a rendere gli ospedali dell’Isola sempre più efficienti e capaci di rispondere ai bisogni di salute della popolazione.