Il Sindaco Pino Galanti ha ritirato le deleghe all’assessore Calogero Scrimali. Secondo quanto la nostra redazione ha avuto modo di apprendere, lo strappo si è consumato vista l’assenza dell’ormai ex componente la Giunta nell’ultimo periodo. Scrimali non ha partecipato alla seduta di Giunta di ieri in cui è stato approvato lo schema di bilancio. A breve dovrebbe essere annunciato il nuovo assessore.