La Cgil, tramite una nota di Enzo Iacono, annuncia per domani un’assemblea degli operatori ecologici del cantiere di Licata a causa del ritardo nel pagamento degli stipendi.

Oggetto: ritardo pagamento mensilità. Comunicazione Assemblea.

La scrivente O. S. premesso che:

• i lavoratori utilizzati da codeste Aziende, in servizio a Licata, non percepiscono con regolarità, le spettanze mensili;

• ad oggi il ritardo è di due mesi e sta maturando il termine per il versamento del mese di febbraio;

• si è diffusa la voce su una presunta difficoltà del Comune a versare gli importi previsti dal servizio;

• i lavoratori sono in difficoltà in quanto non riescono a programmare le spese della propria famiglia.

• l’amministrazione comunale ha disatteso gli impegni presi in Prefettura;

• la SRR, che legge per conoscenza deve tutelare i propri dipendenti e deve farsi parte attiva essendo l’Ente che deve coordinare gli ARO di competenza;

Per discutere della problematica sollevata e per programmare eventuali iniziative di lotta, comunica che intende svolgere l’assemblea dei lavoratori, come statuito dal CCNL, nella giornata di lunedì 20 febbraio 2023, nelle due ultime ore.