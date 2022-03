Pubblicità

Comune di Licata e Comune di Aidone hanno firmato la convenzione per l’affidamento dell’incarico all’architetto Sebastiano Alesci. Sarà lui ad occuparsi di redigere il progetto per la ristrutturazione dello stadio Dino Liotta.

“Sulla ristrutturazione dello stadio Dino Liotta è stato raggiunto un obiettivo fondamentale. E’ stata firmata la convenzione con il Comune di Aidone che, grazie al lavoro dell’architetto Sebastiano Alesci, permetterà al Comune di avere un progetto con cui poter accedere ai fondi inseriti nella misura ministeriale Rigenerazione urbana”.

A dirlo è Giorgio Peritore, delegato per le Strutture sportive del Licata calcio.

“I passaggi che seguiranno saranno consequenziali al completamento di questo iter. Colgo l’occasione per ringraziare la politica e in particolar modo il vicesindaco Antonio Montana che ci è sempre stato vicino e di cui abbiamo apprezzato la disponibilità affinchè questo primo risultato fosse raggiunto. Continueremo a seguire da vicino la questione consapevoli che la proprietà Massimino ripone grandi aspettative in una struttura che sia funzionale alle ambizioni di una società che vuole pensare in grande”.