Ristrutturazione immobile sanitario via Santa Maria. L’onorevole Angelo Cambiano annuncia un finanziamento.

In data 12/09/2023, nel D.D.G (Decreto del Dirigente Generale) n. 867 è stato approvato l’intervento denominato “Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi territoriali nell’immobile aziendale sito in Licata via Santa Maria” dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, del complessivo importo di €. 1.620.000,00, dotato di progetto esecutivo.

Un contributo rilevante per una struttura di grande importanza per Licata, dove vengono erogati diversi servizi sanitari tra i quali: educazione alla salute, Medicina legale e fiscale e accertamento dell’invalidità nell’apposito ufficio.