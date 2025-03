Il 14 marzo 2025 è stato firmato il Decreto D.D.G. n. 69, con il quale la Regione Siciliana approva l’avviso pubblico del 13 marzo 2025, che consentirà di erogare i ristori ai pescatori di Licata, i quali, a seguito dell’esondazione del fiume Salso nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, hanno subito ingenti danni.

Sebbene questi ristori non possano coprire completamente i danni subiti da questa categoria, rappresentano comunque un importante risultato che testimonia la vicinanza del governo regionale al nostro territorio. Siamo profondamente felici e orgogliosi di esprimere la nostra gratitudine per l’impegno costante e l’attenzione che l’Assessore all’Agricoltura e alla Pesca, il dott. Barbagallo, ha sempre riservato alla nostra causa. Un sentito ringraziamento va anche al Dirigente Regionale per la Pesca, il dott. Cucchiara.

Questi piccoli traguardi sono estremamente preziosi e non sarebbero stati possibili senza un’amministrazione attenta e laboriosa, guidata dal nostro Sindaco, l’avvocato Angelo Balsamo. Speriamo di poter continuare a portare buone notizie per il nostro territorio. Fino ad oggi, non possiamo che ringraziare tutto il gruppo della Lega Regionale, che, con impegno e dedizione, ci permette di ottenere risultati eccellenti, pur consapevoli che c’è ancora molta strada da fare!

I consiglieri Lega Licata Jenna Ortega , Vincenzo Graci e Giuseppe Federico