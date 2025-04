Sono stati prorogati al prossimo 13 maggio 2025 i termini per presentare la documentazione per richiedere i ristori da parte degli operatori della marineria di Licata dopo i danni occorsi in seguito all’esondazione del fiume Salso. A darne comunicazione è l’assessore con delega alla Pesca, Giuseppe Federico.

La precedente scadenza era prevista per il 13 Aprile con conseguente proroga di un mese.