Anche per quanto riguarda i ristori in agricoltura, la data per la presentazione delle richieste di risarcimento dopo l’esondazione del fiume Salso viene spostata di un mese. A comunicarlo è l’assessore con delega all’Agricoltura Giuseppe Federico dopo un’interlocuzione con l’assessorato regionale. I termini inizialmente fissati al 14 aprile sono stati spostati al 14 Maggio. La misura in questione è la 5.2.