Anche per le richieste di ristoro in agricoltura (come per la pesca) dopo l’esondazione del Fiume Salso arrivano 15 giorni di proroga. Per gli operatori licatesi colpiti sarà infatti possibile presentare la documentazione entro il prossimo 29 maggio. L’annuncio è dell’assessorato regionale. Lo rende noto l’assessore Giuseppe Federico.