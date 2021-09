Pubblicità

Un giovane è attualmente medicato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le ferite riportate in seguito ad una rissa scoppiata pomeriggio in corso Serrovira, all’altezza di un punto vendita. Sul posto si è recata un’ambulanza del 118 per il trasferimento del giovane rimasto coinvolto in ospedale. Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato il violento alterco.