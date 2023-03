Pubblicità

5 persone, 3 uomini e 2 donne, sono state denunciate dalla Polizia alla Procura della repubblica di Agrigento in seguito ad una rissa. Lo riporta l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia. I due nuclei familiari, secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Polizia, erano contrari alla relazione. E dopo una serie di scaramucce nei mesi scorsi, stavolta sono passati ai fatti prendendosi a botte. L’intervento della Polizia ha riportato la calma ma quattro dei coinvolti nella rissa hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.