Rissa tra extracomunitari al Rettifilo Garibaldi nel quartiere di Oltreponte. Almeno tre le persone coinvolte, una delle quali è rimasta a lungo per terra. La lite sarebbe iniziata all’ingresso di via Salso per poi proseguire al Rettifilo. Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 in servizio all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per soccorrere la persona rimasta ferita. Traffico rallentato nella zona.