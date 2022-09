Una rissa tra due cittadini extracomunitari in pieno centro. Il fatto si è verificato intorno alle ore 17 in corso Umberto. Sul posto si è rapidamente portato un equipaggio della Polizia per riportare la calma e identificare i due autori della rissa. Si è reso necessario anche l’intervento di un’ambulanza del 118 in servizio presso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso visto che uno dei due ha riportato ferite.