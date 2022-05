Pubblicità

Sono dovuti intervenire Carabinieri e Polizia per riportare la calma in Piazza Della Vittoria dove, pochi minuti dopo il rientro di Sant’Angelo, si è scatenata una rissa che ha coinvolto diverse persone. I Carabinieri della Stazione hanno portato in caserma ed identificato due persone. Sul posto anche un’ambulanza del 118. In seguito al litigio si sarebbero infatti registrati feriti.