CHIUSA LA STRADA DI SANT’ANTONINO. QUESTO IL POST DI ANGELO VINCENTI.

“Per coloro che non conoscono il territorio, è quell’importantissima arteria che che garantisce a tutto il centro storico, e non solo, di non rimanere imbottigliato durate gli eventi. Sarà anche un problema serio per coloro che dovranno far visita ai propri defunti. È necessario un serio e urgente intervento per la messa in sicurezza e chissà che no sia la volta buona per sistemare tutta quella strada.

Per adesso sarebbe opportuno sistemare la segnaletica adeguata all’inizio della via Santa Maria e all’ Incrocio di via Marianello”.