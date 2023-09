Pubblicità

Da venerdì pomeriggio la strada Panoramica Sant’Antonino è stata chiusa al transito per la caduta di alcuni grossi massi e per il concreto rischio frana. Da sabato mattina però, diversi incivili hanno iniziato a depositare nella zona (proprio a ridosso delle transenne) sacchetti pieni di spazzatura. Il rischio concreto adesso è che l’area si possa trasformare in una discarica a cielo aperto. Timore espresso alla nostra redazione da alcuni residenti della Panoramica Sant’Antonino.