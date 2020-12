Il Sindaco Giuseppe Galanti, a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19 ha disposto per martedì 15 e mercoledì 16 dicembre 2020 la sospensione delle attività didattiche per i plessi scolastici “Gaetano de Pasquali” di via San Francesco e “Badia” di via Dante afferenti all’I.C. “Francesco Giorgio”.

Il provvedimento si è reso necessario, a scopo precauzionale, per casi accertati di infezione da COVID-19 in alcuni alunni frequentanti i suddetti plessi scolastici.

Il Sindaco, quindi, al fine di evitare ulteriori rischi legati alla proliferazione del virus ha incaricato la Protezione Civile Comunale di effettuare gli opportuni e necessari interventi di disinfezione, igienizzazione, sanificazione e pulizia straordinaria dei due plessi inibendoli temporaneamente fino alla fine delle operazioni.