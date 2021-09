Pubblicità

Ennesimo salvataggio sulla spiaggia del Pisciotto. Stavolta a rischiare l’annegamento sono stati due adulti e due minori (di 4 e 5 anni) che la corrente stava trascinando al largo sui materassini. Decisivo è stato l’intervento del titolare dello stabilimento balneare Paolo Bennici, del militare della Guardia Costiera Giuseppe Licata, del carabiniere Andrea Greco Polito e del poliziotto Gianluca Alimo che si trovavano al mare al Pisciotto e non hanno esitato a lanciarsi in acqua per soccorrere le persone in difficoltà. Le altre temperature di questi giorni spingono ancora la gente a recarsi in spiaggia affollando il litorale licatese.