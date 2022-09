Pubblicità

Doppio intervento di salvataggio da parte dei bagnini dei lidi privati a Marianello e alla Poliscia nelle ultime 24 ore.

Martedì pomeriggio un uomo è stato tratto in salvo da un Guardia spiagge operante a Marianello. L’uomo, dopo essere entrato in acqua, si è infatti ritrovato in una zona molto profonda distante poche decine di metri da riva a causa di un avvallamenti conosciuto a chi frequenta Marianello. La prontezza del bagnino ha evitato il peggio.

Scenario analogo pochi minuti fa alla Poliscia dove una donna straniera è stata soccorsa all’altezza del lido Mareblu. Dopo essere entrata in acqua aveva infatti subito palesato evidenti difficoltà. Provvidenziale l’intervento del bagnino e di alcuni soccorritori volontari.