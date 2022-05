Pubblicità

“Facciamo appello alla “Prevenzione” lanciata dal Presidente della Regione affinché nel periodo estivo non ci siano incendi che possano procurare danno a cose case e persone. Come responsabile del vasto territorio di Fondachello Playa segnaliamo, anche se ampiamente risaputo, che ci sono vie costeggiate da appezzamenti di terreno dove l’erba la fa da padrona. Una di queste è via G. Corvitto mentre l’altra si trova proprio di fronte l’ex Berloni. Entrambe portano direttamente alla bretella che conduce al centro. Inutile evidenziare ancora una volta che necessita la scerbatura di marciapiedi e servirebbe obbligare i proprietari alla pulitura dei terreni interclusi. Stessa cosa nelle vie che conducono al cavalcavia di via Gela. Ed in ultimo, ma non meno importante, mettere in sicurezza i canaloni. È necessaria a nostro avviso una sinergia collaborativa tra l’impegno civico e quello comunale per mettere il territorio in sicurezza”. Ad affermarlo è Milena Bonvissuto, responsabile del Comitato di Quartiere Fondachello-Playa.