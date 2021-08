Pubblicità

Un signore sessantenne residente a Como è stato tratto in salvo dal mare agitato della spiaggia Poliscia. Nel tratto libero fra il club Nautico e il lido Mare Blu, causa il mare parecchio agitato un uomo di 60 anni ha rischiato di annegare. Grazie al pronto intervento del bagnino del Club Nautico Poliscia, Calogero Lauria e dell’ex sindaco di Licata Angelo Biondi è stato scongiurato il peggio. Il turista comasco recuperato dalle onde con l’ausilio del rullo di salvataggio e la fattiva collaborazione di alcuni bagnanti è stato trasportato all’ospedale di Licata dal 118. Le condizioni se pur critiche non destano preoccupazione per la vita dello sfortunato bagnante.