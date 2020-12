“Per la riqualificazione del teatro comunale Re si è entrati nella fase operativa. Sono molto soddisfatta per l’Approvazione della convenzione per regolamentare i rapporti tra il dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana ed il Comune di Licata per l’attuazione dell’intervento relativo ai lavori di ripristino della funzionalità, qualificazione e innovazione del teatro comunale Filippo Re Grillo.

Mi preme sottolineare la rapidità con cui l’iter burocratico giunge alla sua parte finale, a poco meno di due settimane dall’ultimo incontro in Assessorato a Palermo”.

E’ il commento dell’europarlamentare della Lega Salvini Premier, Annalisa Tardino.

“In questa maniera – prosegue Tardino – è stato dato un seguito concreto all’incontro tenuto alla presenza dell’assessore Alberto Samonà e di quello comunale Decimo Agnello in rappresentanza del Sindaco Galanti. La sinergia tra vari livelli istituzionali permetterà alla città di Licata di avere a breve un teatro più moderno e funzionale, e di questo ringrazio l’Assessore”.