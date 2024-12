Da Palazzo di Città arriva una comunicazione relativamente a una serie di interventi di riqualificazione riguardanti il quartiere Marina.

L’Amministrazione comunale è impegnata a garantire la sicurezza, il decoro e il ripopolamento della zona Marina, creando alloggi a canoni calmierati.

A tal fine, si rivolge a tutti i proprietari di immobili vetusti e in stato di degrado, che presentano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e per le condizioni igienico-sanitarie, siti nel

quartiere Marina.

Si invitano i proprietari a valutare la possibilità di:

– Effettuare interventi di ristrutturazione che eliminino le condizioni di degrado e pericolo, in linea con i principi di conservazione del patrimonio edilizio e/o in alternativa la cessione volontaria di detti immobili al Comune di Licata, che si impegna a ristrutturarli radicalmente e a destinarli ad edilizia sociale.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto degli interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare promossi dal Comune, in linea con i principi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato.

Si sottolinea che questo avviso è rivolto a tutti i proprietari di immobili nella zona Marina e ha scopo informativo. Non sostituisce in alcun modo le comunicazioni formali che verranno inviate ai singoli proprietari in caso di avvio di procedure di esproprio.

Chi è interessato a cedere volontariamente gli immobili in favore del Comune di Licata, potrà rivolgersi all’Ufficio Patrimonio, sito in via Giarretta (ex Pretura).

Confidando nella disponibilità di quanti vorranno contribuire al recupero urbano della zona Marina, si ringrazia anticipatamente.