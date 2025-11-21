Riqualificazione Piazza Attilio Regolo, presa di posizione del gruppo consiliare Restart-M5S.

Ogni finanziamento che vede soldi spesi nel nostro territorio ha sempre visto il voto favorevole del gruppo consiliare Restart 5 Stelle.

Voto favorevole che avremmo anche espresso ieri sera in merito alla variazione di bilancio prevista per i lavori di rigenerazione urbana di Piazza Attilio Regolo.

Tuttavia quando il dirigente ha chiarito che, su indicazione del Sindaco, le concessioni già regolarmente rilasciate alle attività commerciali presenti sulla piazza verranno revocate, e che i soldi non saranno sufficienti a completare il progetto, la nostra valutazione è cambiata.

A questo punto, abbiamo sottolineato come questi soldi potevano essere spesi anche in altre piazze e quartieri della città totalmente abbandonate al degrado da parte dell’Amministrazione Balsamo.

Ma in assenza di qualsiasi apertura al confronto e senza ricevere alcuna rassicurazione in merito al danno arrecato alle attività commerciali, abbiano votato contro tale progetto.

Fabio Amato, Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Elisa Cigna, Eusebio Vicari – consiglieri Restart-M5S