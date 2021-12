Pubblicità

Palma di Montechiaro ha ricevuto l’ennesimo finanziamento per un importo pari a 2.744.310,00 euro.

Si tratta del progetto per dei lavori che riqualificheranno la piazza Matteotti, via Fiorentino, Piazza Sant’Angelo, Piazza Mazzini e via Amendola. Si tratta di un progetto esecutivo, finanzato dal Governo regionale.

“Prosegue – dice il sindaco Stefano Castellino – l’operazione di riqualificazione del nostro centro storico per renderlo più fruibile, più vivibile e più accogliente, in continuità con l’intervento che ha riguardato la Piazza Provenzani ,Via Turati e piazza Giulio Tomasi. L’opera riguarderà nello specifico la ri-pavimentazione e la riqualificazione di Piazza Matteotti – Piazza Sant’Angelo Via Fiorentino, Piazza Mazzini ed un tratto di Via Amendola. Voglio ringraziare l’Ufficio Tecnico Comunale – settore Lavori Pubblici diretto dall’Arch. Salvatore Di Vincenzo e tutti i tecnici che hanno collaborato alla realizzazione ex-novo di questo importante progetto che ha consentito a questo comune e a questa Città, insieme a tanti altri progetti preparati dal 2017 ad oggi, di ampliare il proprio parco-progetti e farsi trovare pronti per ogni bando a cui questa Amministrazione ha sempre partecipato con esito positivo nella quasi totalità dei casi, distinguendosi sempre nel panorama regionale ma anche nazionale. Ringrazio i miei collaboratori, la mia giunta e i 13 Consiglieri di Maggioranza per il loro immancabile sostegno a supporto dell’azione amministrativa. Infine, voglio ringraziare il Governo regionale, in particolare il Governatore Nello Musumeci e l’Assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, che ancora una volta hanno tenuto in grande considerazione le richieste del mio comune, così come il Presidente della Commissione Bilancio, Riccardo Savona, ed il Vicepresidente dell’Assemblea Regionale, Roberto Di Mauro, per l’attenzione che hanno sempre riservato al nostro Comune ed a tutto il territorio siciliano. Lavoriamo sempre in silenzio con sacrificio e dedizione, consapevoli di quanto abbiamo fatto e di quanto la nostra Città abbia ancora bisogno di essere da noi servita. Stiamo continuando a scrivere la storia”.