È stata ripulita l’area attorno all’oratorio di Santa Barbara. Uomini e mezzi hanno lavorato per bonificare la zona dove fino ad un paio di giorni fa le pecore da latte brucavano tra i cumuli di spazzatura con evidenti rischi per la pubblica incolumità come abbiamo avuto modo di riportare nell’edizione di martedì del nostro telegiornale Licata news.

L’area è adesso ripulita ma il timore fondato è che già tra qualche ora possa ricomparire la spazzatura. Ecco perché continuiamo a ritenere che la videosorveglianza e l’individuazione di chi sporca sia il metodo più efficace.