E’ ripresa la raccolta della spazzatura dopo la parziale astensione dal lavoro di ieri di una parte degli operatori ecologici del cantiere di via Umberto secondo. Già dalla mezzanotte passata gli autocompattatori sono usciti per alleggerire il carico stipato nei cassonetti. E’ evidente che per il ritorno alla normalità servirà un pò di tempo e alcuni quartieri saranno destinati a fare i conti con il pattume anche per la giornata odierna.