Riprendono i servizi scolastici aggiuntivi e integrativi per i minori disabili frequentanti gli istituti fino al primo grado di istruzione e sarà garantito fino alla fine dell’anno scolastico 2020/2021.

Ad annunciarlo è il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore ai Servizi Sociali Calogero Scrimali.

“La materia socio-assistenziale – sostiene il Sindaco Galanti – rientra tra i compiti d’istituto degli Enti Locali. Abbiamo quindi l’obbligo morale e istituzionale di porre in essere servizi di assistenza e salvaguardia dell’integrità e dell’inclusione degli alunni disabili che si caratterizzino per la loro qualità migliorativa, aggiuntiva e integrativa rispetto alle ordinarie prestazioni di competenza del personale ATA delle scuole. I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale, possono prevedere – conclude Galanti – progetti di assistenza aggiuntivi, integrativi e migliorativi rispetto al servizio scolastico”.

“Sarà nostra cura – aggiunge l’Assessore Scrimali – come stabilito dalla legge, approntare tutti gli adempimenti necessari per garantire ai bambini un progetto personalizzato essenziale per il raggiungimento della piena integrazione nell’ambito della vita sociale e nei percorsi di istruzione scolastica”.