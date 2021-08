Pubblicità

Nelle ultime settimane, le risorse idriche del Comune sono state impegnate in una serie di interventi a livello di auto-espurghi. “Anche in questo – fa sapere l’assessore Ripellino – abbiamo dovuto sostituirci a Girgenti Acque, siamo intervenuti in diverse parti del centro e della periferia con interventi di espurgo che avrebbero potuto creare serie problemi a famiglie e tante attività commerciali. In totale abbiamo operato circa cinquanta azioni in questo senso. Solo nel quartiere Marina – conclude l’assessore – abbiamo messo in atto tre interventi a distanza ravvicinata che hanno permesso di risolvere i problemi. Sono situazioni che non vengono pubblicizzate ma che danno parecchio sollievo a utenze commerciali e nuclei condominiali”.