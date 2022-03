Pubblicità

La concreta apertura arrivata dalla Conferenza Episcopale siciliana riunita a Palermo avvicina il ritorno delle processioni religiose. Qualora effettivamente venisse dato il definitivo via libera, Licata avrebbe più momenti a distanza ravvicinata. Andiamo con ordine tracciando una sorta di road map. Con Pasqua che cadrà il prossimo 17 Aprile, il primo appuntamento inserito nei riti della Settimana Santa sarebbe quello della Madonna Addolorata di Sant’Agostino venerdì 8 Aprile, tra poco meno di un mese. Con chiusura delle processioni come sempre la domenica sera con il rientro nella Chiesa di via Colombo. Quindi mercoledì 13 Aprile sarebbe la volta del Cristo flagellato organizzato dalla Confraternita della Chiesa della Carità con rientro previsto giovedì 14 di pomeriggio dopo un giorno di adorazione all’interno del Chiostro di San Francesco. Passione di Cristo destinata poi a proseguire a ridosso del Venerdì Santo (15 Aprile) con la traslazione notturna di Cristo da San Girolamo al Palazzo Lumia e poi le processioni del Venerdì Santo tutto a cura della Confraternita di San Girolamo della Misericordia. Chiusura dei riti della Settimana Santa ad opera della Confraternita del Santissimo Salvatore con la processione del Cristo Risorto domenica 17 Aprile. Chiusa la parentesi pasquale, ad appena diciotto giorni di distanza la città sarebbe poi interessata dai festeggiamenti patronali in onore di Sant’Angelo martire carmelitano nel primo anno post Giubileo in cui si può tornare a festeggiare. In questa circostanza, il clou dei festeggiamenti sarebbe sempre fissato nel 5 Maggio giorno dedicato per tradizione alla processione dell’urna argentea in giro per la città con la consueta fiera a fare da corollario folcloristico. Chiusura della festa patronale con palio a mare e Albero della Cuccagna al porto il prossimo 6 Maggio. C’è tanta carne al fuoco: la vicinanza temporale tra Pasqua e Sant’Angelo comprime infatti notevolmente il calendario religioso. Dopo la comunicazione della Conferenza Episcopale Siciliana, Confraternite e associazioni hanno già iniziato a muoversi e le prime riunioni si terranno già nelle prossime ore per dar vita all’organizzazione delle processioni. Licata si prepara pertanto a rivivere i riti della Settimana Santa e la festa del proprio Santo Patrono Sant’Angelo.