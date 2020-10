Rinviata Licata-Paterno’. Il match in programma domenica al Liotta è stato rinviato a causa di alcuni contagi tra le fila della formazione ospite.

“Asd Licata Calcio – si legge in una nota – informa che la Lega Calcio ha reso noto che la gara prevista per domenica 18 ottobre 2020 tra Licata e Paternó è stata rinviata a mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 14,30”.