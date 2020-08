Lo scorso 28 luglio il Gruppo Archeologico Finziade ha rinnovato il proprio direttivo, eleggendo alla carica di Direttore Ilaria Marzullo, che succede a Maurizio Cantavenera.

Il Gruppo continuerà a portare avanti – con lo spirito che lo contraddistingue le attività intraprese nel corso di questi anni, tra cui la ricerca subacquea e la valorizzazione dei siti archeologici presenti sul territorio. Diverse sono le iniziative presenti nella nostra programmazione: tra queste ne ricordiamo una che verrà avviata a breve.

“Infatti tutti i sabati del mese di Agosto – eccezion fatta per il 15 – in collaborazione con la Pro Loco, proporremo un percorso di visita guidata che comprende anche lo Stagnone Pontillo, reso accessibile dal Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento. Le escursioni inizieranno alle 10 del mattino e l’itinerario tocca i seguenti di diverse tappe: museo archeologico, chiostro Sant’Angelo, Castel Sant’Angelo, scavi di Finziade, Stagnone Pontillo. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione rivolgendosi al nostro Gruppo o alla Pro Loco”.