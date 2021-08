Pubblicità

Una giornata storica per Palma di Montechiaro. Il gruppo “Ama la tua città”, rappresentata in Consiglio comunale da due componenti, ha deciso di sostenere l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Stefano Castellino che, al contempo, ha incassato anche l’appoggio esterno del Movimento Cinquestelle. In pratica, in Consiglio comunale, Castellino e la sua giunta potranno contare su 13 consiglieri sui sedici in totale.

Inoltre, Castellino ha deciso di chiamare in giunta, una delle due componenti di “Ama la tua città”, Lucia Vitanza con il benestare del leader del movimento, Rosario Bellanti che alle amministrative del 2017 concorreva alla carica di sindaco.

“Sono molto contento – dice il sindaco Stefano Castellino – della decisione assunta dal movimento guidato da Bellanti, ma anche dell’altro candidato sindaco del 2017, Martino Falsone e del M5s, che hanno deciso di servire insieme al sottoscritto, la città del Gattopardo tutta, a dieci mesi dalle prossime consultazioni elettorali. Sono certo che in questi ultimi mesi che ci separano dalle urne, lavoreremo ancora più sodo per far crescere la nostra città, che negli ultimi anni ha fatto già dei passi da gigante, e per continuare a servirla fino al 2027. Ricordo che in quattro anni di mia amministrazione sono arrivati circa 50 milioni di finanziamenti che hanno già dato un volto diverso a Palma di Montechiaro”.