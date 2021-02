Prima vittoria casalinga del nuovo anno per il Licata che supera in rimonta 2-1 il Castrovillari. Ospiti avanti al 32° con De Caro. Nella ripresabprima Greco e poi Cannavo’ su rigore capovolgono il punteggio. Il Licata sale a quota 25 e attende il recupero esterno con il Messina per chiudere il girone d’andata.