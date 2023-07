Pubblicità

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo chiama a raccolta le strutture ricettive del territorio (B&B, Case Vacanza, Hotel) al fine di elaborare una offerta integrata di promozione della città.

“Lavorare in una logica di rete sulle potenzialità turistiche della nostra città per offrire servizi integrati e di qualità”. È con questo obiettivo che è convocato per martedì 18 luglio, alle ore 18 presso l’Aula Convegni del Carmine un incontro con i responsabili o referenti di tutte le strutture turistico-ricettive presenti in città.

Ad annunciarlo è Maria Sitibondo, assessora allo Sport, Turismo e Spettacolo.

“L’obiettivo che si intende perseguire nel medio, lungo periodo – dichiara l’assessora Sitibondo – è quello di favorire la partecipazione e la consultazione delle parti istituzionali, economiche e sociali, dei principali interlocutori diversamente coinvolti in tema di promozione e il loro coinvolgimento nell’assunzione di decisioni e impegni – conclude Sitibondo – nello sviluppo di piani e programmi di valorizzazione del territorio licatese”.