Cittadinanzattiva ha avviato una mobilitazione permanente “URGENZA SANITA’ “ per richiamare l’attenzione di tutti -cittadini, professionisti sanitari, istituzioni, soggetti pubblici e privati- al fine di salvaguardare il nostro servizio sanitario.

A livello nazionale il prossimo 11 maggio sono previsti tre momenti celebrativi:

-Presentazione del Rapporto Civico sulla Salute 2023 – Ministero Sanità

-Mobilitazione “Urgenza Sanità” in piazza Castellani

-Momento di confronto tra i Cittadini e i partiti politici sul futuro della Sanità Pubblica al Teatro Trastevere

Anche la nostra Assemblea Territoriale aderisce alle iniziative in questa modalità:

La sede del TDM sarà aperta nei giorni di Giovedì 11, dalle ore 9 alle ore 12 ,Venerdì 12, dalle ore 10 alle ore 12 e Sabato 13, dalle ore 9,30 alle 11,30.

Per le cittadine e i cittadini italiani la sanità pubblica è la casa comune. Una casa edificata più di quarant’anni fa attraverso la nascita del Servizio Sanitario Nazionale per garantire cure uguali e gratuite per tutti in ogni angolo del Paese. Ma questa nostra casa comune è in pericolo ed è urgente intervenire. Liste di attesa infinite, pronto soccorso allo stremo, medici di medicina generale e pediatri assenti in molte aree del Paese, adesioni a screening e a vaccini ancora molto bassi, professioni sanitarie poco attrattive.

Il ricorso alla spesa privata aumenta ed è incompatibile con un sistema universalistico e per molte cittadine e cittadini le difficoltà di accesso ai servizi sanitari si sono trasformati in un obbligo di rinuncia alle cure. Proclamiamo lo stato di emergenza sanitaria che scioglieremo quando avremo la prova concreta che le scelte e le politiche stanno andando nella direzione di rafforzare la sanità pubblica ( Manifesto Urgenza sanità)

I Volontari della sezione di Licata di Cittadinanzattiva coadiuvati dai colleghi della CRI locale sono a disposizione dei cittadini per informazioni sulla giornata di Mobilitazione, sulla Carta Europea dei Diritti del Malato , su come agire per superamento tempi massimi delle Liste di Attesa e per firmare il nostro Manifesto URGENZA SANITA’.

Dalla sede di Cittadinanzattiva Licata – Coordinatore A.T. : Maria Grazia Cimino