Con un video pubblicato su Facebook, il consigliere comunale del gruppo Restart-M5S Fabio Amato denuncia la condizione dei rifugi antiaerei di via Guglielmo Marconi.
“Rifugi antiaerei di via Marconi aperti senza nessuna custodia – si legge nel post di Amato – Lo avevo più volte denunciato in commissione Sport, Turismo e Spettacolo all’assessore Carmelinda Callea, già mesi fa, ma forse il video riuscirà a sensibilizzare maggiormente l’amministrazione comunale con a capo il Sindaco Angelo Balsamo”.
Ecco il link Facebook per rivedere l’intervento.
https://www.facebook.com/share/v/175nU7wU6T/?mibextid=wwXIfr