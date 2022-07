Pubblicità

Anche in questa terza domenica di Luglio, non mancano i rifiuti sulle spiagge del litorale licatese. Da Marianello a Mollarella, da Playa a Rocca, negli arenili i cestini sono stracolmi e la gente continua a depositare. Fioccano le segnalazioni via social.

Urge una rimozione straordinaria del pattume in attesa dell’annunciata pulizia delle spiagge.