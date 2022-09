Pubblicità

Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, una riflessione di Pino Montana, rivolta al Sindaco Pino Galanti.

L’estate volge al termine, i turisti e gli emigrati ci lasciano, ma la spazzatura resta sparsa per le strade della città.

Abbiamo dato ai turisti, provenienti da diverse sparti dell’Italia e dell’Europa, un’immagine pessima della nostra città, che né Licata né i licatesi meritano.

Se per il Sindaco e la Sua amministrazione ciò significa voler promuovere il turismo e con esso il territorio, evidentemente abbiamo concezioni diametralmente opposte di promozione economica.

I nostri concittadini, e noi con loro, Le chiediamo sino a quando ritiene di perseverare pervicacemente in questa situazione indecorosa e di pericolo per la salute pubblica.

Siamo certi che chi di dovere, preposto alla tutela della nostra salute, non abbia mancato di sottolinearle, qualora ne ricorresse ancora la necessità, i rischi connessi a tale disastro (esalazioni naseabonde, percolato, animali immondi, incendi con sprigionamento di gas non salutari).

Le chiediamo urgentemente la pulizia straordinaria della città, attivando i suoi poteri-doveri extra ordinem riconosciutegli ed impostigli dalla legge a tutela della salute pubblica (art. 50 d.lgs. 267/2000; art. 191 d.lgs 152/2005).

Fatto ciò, Le chiediamo di garantire un regolare svolgimento del servizio, attivando i suoi poteri-doveri di coordinamento, per verificare se il contratto di servizio per la gestione della spazzatura sia adempiuto nella sua interezza formale e sostanziale, perché ci rifiutiamo di pensare che le previsioni contrattuali non siano state calibrate in relazione alle esigenze reali del territorio. Se così non dovesse risultare, allora sarebbe suo specifico dovere far emergere le responsabilità di chi ha condotto l’istruttoria procedimentale che ha portato al predetto contratto di servizio.

Sig. Sindaco, si adoperi per queste situazioni di vitale importanza per la città e non si distragga (né si faccia distrarre) con inutili e defatiganti polemiche, che tolgono tempo alla sua azione amministrativa, lasciando Licata in uno stato di degrado che non si merita.

Tutti i cittadini chiedono di far risorgere Licata da questa disastrosa situazione, ma certamente ciò risulterà impossibile con Lei e chi continua a sostenerlo.

Giuseppe Montana